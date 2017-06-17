Володимир Гройсман: 80% пенсіонерів в Україні отримують мінімальну пенсію

17.06.2017 13:10

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман навів дані, що понад 80% українських пенсіонерів незалежно від стажу живуть на мінімальну пенсію, яка нині не покриває й половини так званого «споживчого кошику».

Про це він заявив 16 червня під час засідання Нацради реформ: «Треба було забрати цю «зрійняйлівку» і вивести українських пенсіонерів з-за межі бідності. Це відновлення справедливості. Другий аспект – осучаснення пенсій, виходячи з показника середньої заробітної плати станом на 2017 рік. Не менш важкий виклик – забезпечення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду без підняття пенсійного віку. Ми знайшли формулу, яка дозволить нам в середньостроковій перспективі забезпечити стійку фінансову систему Пенсійного фонду і яка враховує в тому числі й детенізацію зарплат працюючих громадян. В разі ухвалення урядових пропозицій за 10 років можна звести дефіцит Пенсійного фонду до нуля. Окрема увага була приділена скасуванню оподаткуванню пенсій. Пенсія – це те, що людина заробила. І ми не в праві на це претендувати, ми це розуміємо. Коли ця міра вводилася, це був вимушений крок, а сьогодні ми можемо сміливо сказати про те, що система може й буде змінена».

Источник: pl.com.ua