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Володимир Гройсман: 80% пенсіонерів в Україні отримують мінімальну пенсію
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман навів дані, що понад 80% українських пенсіонерів незалежно від стажу живуть на мінімальну пенсію, яка нині не покриває й половини так званого «споживчого кошику».
Про це він заявив 16 червня під час засідання Нацради реформ: «Треба було забрати цю «зрійняйлівку» і вивести українських пенсіонерів з-за межі бідності. Це відновлення справедливості. Другий аспект – осучаснення пенсій, виходячи з показника середньої заробітної плати станом на 2017 рік. Не менш важкий виклик – забезпечення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду без підняття пенсійного віку. Ми знайшли формулу, яка дозволить нам в середньостроковій перспективі забезпечити стійку фінансову систему Пенсійного фонду і яка враховує в тому числі й детенізацію зарплат працюючих громадян. В разі ухвалення урядових пропозицій за 10 років можна звести дефіцит Пенсійного фонду до нуля. Окрема увага була приділена скасуванню оподаткуванню пенсій. Пенсія – це те, що людина заробила. І ми не в праві на це претендувати, ми це розуміємо. Коли ця міра вводилася, це був вимушений крок, а сьогодні ми можемо сміливо сказати про те, що система може й буде змінена».
Источник: pl.com.ua
Теги: Донбасс, украинцы, Гройсман, пенсии
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