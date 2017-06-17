Закон о снятии запрета на продажу земли депутаты рассмотрят после летних каникул

17.06.2017 11:18

Законопроект об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения депутаты рассмотрят уже после летних каникул. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть текст законопроекта, но есть некоторые нюансы и в частности, мы сейчас в очень конструктивном диалоге с правильными бизнес-ассоциациями. Когда мы подойдет к финалу, его согласует правительство и внесет в парламент. Но я думаю, что голосование даже в первом чтении будет после летних каникул ", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Замминистра также выразил надежду, что решение о снятии моратория будет принято в этом году. "Вопрос о том, с какой даты будет открыт рынок еще дискутируется, но мы пока рассчитываем, что это будет 1 января 2018", - добавил он.

Меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятие до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Источник: interfax.com.ua