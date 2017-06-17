Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Закон о снятии запрета на продажу земли депутаты рассмотрят после летних каникул

17.06.2017 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Закон о снятии запрета на продажу земли депутаты рассмотрят после летних каникул

Законопроект об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения депутаты рассмотрят уже после летних каникул. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть текст законопроекта, но есть некоторые нюансы и в частности, мы сейчас в очень конструктивном диалоге с правильными бизнес-ассоциациями. Когда мы подойдет к финалу, его согласует правительство и внесет в парламент. Но я думаю, что голосование даже в первом чтении будет после летних каникул ", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Замминистра также выразил надежду, что решение о снятии моратория будет принято в этом году. "Вопрос о том, с какой даты будет открыт рынок еще дискутируется, но мы пока рассчитываем, что это будет 1 января 2018", - добавил он.

Меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятие до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Источник: interfax.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, запрет, Земля
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх