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Более 16 тыс. участников АТО нуждаются в санаторно-курортном лечении
В целом по бюджетной программе на оздоровление участников АТО на этот год предусмотрено 22 миллиона 453 тысяч 800 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил начальник отдела обеспечения санаторно-курортным лечением и средствами реабилитации департамента социальной защиты и финансового обеспечения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Алексей Моха.
"На сегодня потребность участников антитеррористической операции в санаторно-курортном лечении составляет более 16 тысяч обращений. В целом по бюджетной программе на оздоровление участников АТО на этот год предусмотрено 22 миллиона 453 тысяч 800 гривен. За счет этой бюджетной программы мы в состоянии обеспечить 100% потребности инвалидов войны, инвалидов, лиц с последствиями травм позвоночника и спинного мозга, сопровождающих лиц, чтобы они смогли добраться до санаторно-курортного учреждения. А самих участников боевых действий за счет этой программы можно обеспечить на 20%", - отметил Моха. Источник:
Кроме того, подчеркнул он, Госслужба по делам участников АТО совместно с Министерством социальной политики принимают меры по увеличению расходов на санаторно-курортное лечение участников боевых действий путем перераспределения средств в рамках бюджетной программы - более 28 миллионов гривен.
"То есть, будет сумма 28 миллионов плюс 22 миллиона - 50 миллионов. И за счет этих средств мы сможем через органы социальной защиты обеспечить санаторно-курортным лечением 50% потребности. Если эти изменения пройдут в Министерстве финансов", - пояснил чиновник.
Он напомнил, что Кабинет министров 1 марта принял изменения в постановление от 31 марта 2015 года № 200. "Согласно этим изменениям, участник антитеррористической операции может самостоятельно выбирать заведение для оздоровления, а это любое заведение, расположенное на территории Украины, кроме оккупированных территорий и в Крыму. Это заведение должно быть или высшей категории, но не ниже первой", - сказал чиновник.
По его словам, 11 миллионов гривен из 22-й выделенных на оздоровление "уже перечислены на местные государственные администрации, соответствующим органам социальной защиты населения и начато заключение договоров".
Моха отметил, что заключение договоров происходит в трехстороннем порядке: между органом соцзащиты, участником АТО и санаторием, который выбрал участник АТО.
"То есть, одна сделка на одно лицо. Сейчас уже заключено сделок на оздоровление на 271 лицо", - отметил Моха.
Теги: Донбасс, лечение, участники, АТО
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