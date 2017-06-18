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Депутат розкрив сутність пенсійної реформи
Ігор Мосійчук, народний депутат від Радикальної партії, розповів про зміст пенсійної реформи. За його словами, вона полягатиме у збільшенні розміру пенсій за рахунок зменшення кількості їх отримувачів.
Реформа передбачає вихід на пенсію за наявністю страхового стажу у 35 років. Після такого нововведення кількість пенсіонерів з 12 мільйонів зменшиться до 5. Він це пояснив тим, що лиш невелика кількість працюючих має в своїх документах стаж, що перевищує назване число років.
На думку політика, з проекту реформи необхідно відкинути всі ті зміни, які викликають дискусії серед парламентарів. Крім цього, він відзначив необхідність представлення готового документу для ознайомлення депутатам.
Мосійчук пригадав медичну реформу і відзначив необхідність вчинити цього разу не так. Він звернув увагу на те, що законопроект має бути виданий депутатам для ознайомлення не за дві години до голосування, а також при прийнятті законопроекту варто дотримуватися конституції, а не використовувати картки відсутніх депутатів.
Політик також відмітив, що реформа не вирішить проблему матеріального забезпечення пенсіонерів, оскільки в цьому плані значення має сильна економіка та промисловість. Крім пенсійної реформи потрібно рухатися і в інших напрямках.
Источник: vectornews.net
Теги: Донбасс, депутат, реформа, пенсии
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