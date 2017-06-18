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Глава МИД Украины: Санкции против РФ делают Европу сильнее

18.06.2017 19:50
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Глава МИД Украины: Санкции против РФ делают Европу сильнее

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции против РФ также нужны Европе, так как делают ее сильнее.

Санкции нужны не только для прекращения российской агрессии против Украины, они нужны Европе, поскольку делают ее сильнее. Такую позицию выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil.

«Нам нужны санкции не как стратегия, а как инструмент, чтобы заставить Россию выполнить Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма. Как только русские оставят Донбасс, можно будет постепенно снимать санкции. Тут мы не имеем ничего против», - сказал Климкин.

При этом, добавил он, в вопросе санкций речь идет не только об Украине, но и о том, основывается ли еще Европа вообще на правилах или будет далее допускать агрессивные действия России», - продолжил он.

«Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договора. Отсутствие санкций означает отсутствие различия между международным правом и бесправием. Без санкций Европа была бы другой, более слабой», - подчеркнул глава МИД Украины.

Он дал совет европейцам: «Учитесь на наших ошибках; всегда слушайте то, что Россия говорит не в лицо, а за вашей спиной».

Министр также напомнил, как агрессивно и неприкрыто Москва вмешивается в избирательные кампании на Западе. Австрия также является ее целью, тут Кремль видит возможность ослабления Европы. Он привел примеры того, какими методами РФ может попытаться влиять на ситуацию в Альпийской республике.

Климкин отметил, что идея Путина о возможности возродить старую советскую империю, «нашла в Украине свой конец». После этой преступной войны украинцы более никогда не захотят жить под российским доминированием; Украина идет в другом направлении, подчеркнул дипломат. Он обратил внимание, что и восприятие европейцами Украины основательно изменилось в лучшую сторону за прошедшие после Майдана более чем 3 года. ЕС поддерживает Украину, признал он, но уточнил: «Делает ли ЕС для Украины достаточно? Возможно, нет».

Министр также добавил, что перспектива членства Украины в ЕС появится лишь тогда, «когда и мы, и ЕС будут к этому готовы».

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, МИД, санкции, Климкин
 
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