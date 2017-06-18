Катастрофа! Деньги на субсидии заканчиваются…

18.06.2017 09:10

Похоже, хитроумная находка украинского правительства, как казалось тогда ему самому, в виде беспрецедентного повышения тарифов на все жилищно-коммунальные услуги, а затем полузаконные перераспределения средств за те же услуги их поставщикам, параллельно с принуждением большей части населения к пользованию субсидиями, сейчас показала полную свою несостоятельность…

Но… Те, кто это затеяли, естественно, остались в „наваре“, а теперь им судорожно приходится как-то менять наработанные схемы, ведь сейчас под вопросом стоит следующий отопительный сезон.

В правительстве стали бить тревогу – по словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алёны Бабак, в текущем году на субсидии необходимо 100 миллиардов гривен (по некоторым подсчётам – 75 миллиардов, но не суть), а государственным бюджетом на эти цели предусмотрено лишь 47 миллиардов.

Поскольку уже сейчас должна полным ходом идти подготовка к следующему отопительному сезону, но ввиду нехватки средств для возмещения государством накопленных миллиардных долгов перед поставщиками энергоресурсов, впервые подготовка оказалась под угрозой в таком масштабе…

Даже простого украинского обывателя приводят в ужас официальные цифры выросшего количества субсидиантов в семь раз (Ровно на столько, на сколько выросли тарифы – совпадение? Нет…).

Так, в конце 2014 года субсидиями пользовались около миллиона семейств, на данный момент их уже насчитывается порядка семи миллионов. Таким образом, каждый второй украинец не в состоянии оплатить своё проживание на этой бренной земле. Цифры ошеломляющие…

Как пояснила представитель гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко в ходе „круглого стола“ на тему «Субсидия и долги за газ: мифы и реальность», во многих городах Украины государством субсидии не оплачиваются уже от трёх месяцев до полугода.

Как констатирует эксперт: „В некоторых домах отключаются лифты, не вовремя вывозят мусор. Коммунальные предприятия оказались в катастрофической ситуации“.

По словам директора департамента Минсоцполитики Виталия Музыченко, ещё не использовано выделенных на субсидии 10 миллиардов гривен, которые будут оплачены государством в ближайшее время.

Только после этого в министерстве будет возможность более чёткого подсчёта недостающих средств: „Когда мы окончим возвращение неиспользованных сумм в бюджет. Тогда сможем сказать, что нужна будет определённая сумма и её не хватает“.

Поступила информация, что до парламентских каникул Кабмином для дофинансирования должно быть подготовлено решение о проекте изменения государственного бюджета.

Иначе средств на подготовку к отопительному сезону у поставщиков услуг попросту не будет. Следовательно, отопительный сезон будет сорван со всеми вытекающими из этого последствиями…

Источник: mariupolnews.com.ua