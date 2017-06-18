"Киндерсюрпризу" Януковича светит приличный срок за сбыт краденого

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Возбуждено дело по факту продажи за границу антрацита с оккупированных территорий Донбасса под руководством Курченко.
Главная военная прокуратура Украины начала досудебное расследование по статье "финансирование терроризма" по факту вывоза и реализации за границей угля марки "антрацит", незаконно добытого на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под руководством опального украинского бизнесмена Сергея Курченко, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством С.Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и рудниках", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
В дальнейшем, как отмечает Л.Сарган, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного "Л/ДНР" подвижного состава ОАО "Укрзализныци", уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.
"Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности. Таким образом, в действиях С.Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", - написала пресс-секретарь генпрокурора.
Она проинформировала, что по данному факту главной военной прокуратурой Генпрокуратуры 17 июня 2017 года внесены соответствующие сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование.
Источник: glavnoe.ua
Теги: Донбасс, кража, срок, Янукович
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