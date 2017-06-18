Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва

18.06.2017 14:51

Користувачів соціальних мереж вразила думка російського вченого-фізика і блогера Валентина Гадьоноффа, що живе в Швеції, про Україну, яку він відвідав вперше.

Пост росіянина набрав понад дві тисячі чотирьохсот лайків, а також майже сто пядесять коментарів. Більшість коментаторів, як з Росії, так і з України висловлювали згоду зі словами Гаденоффа про Україну і дякували йому за теплі і правдиві слова.