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Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва

18.06.2017 14:51
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Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва

Користувачів соціальних мереж вразила думка російського вченого-фізика і блогера Валентина Гадьоноффа, що живе в Швеції, про Україну, яку він відвідав вперше.

Пост росіянина набрав понад дві тисячі чотирьохсот лайків, а також майже сто пядесять коментарів. Більшість коментаторів, як з Росії, так і з України висловлювали згоду зі словами Гаденоффа про Україну і дякували йому за теплі і правдиві слова.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, фашисты
 
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