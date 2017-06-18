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Окупований Крим знову залишиться без світла
У липні окупаційна адміністрація Криму планує відключати світло майже у всіх районах півострову
Відповідний графік відключень оприлюднило "Крименерго".
"Графік тимчасового відключення електричної енергії розроблено на підставі вимог російського законодавства відповідно до правил повного або часткового обмеження споживання електричної енергії", – повідомляється на сайті відомства.
У відомстві пояснили, що причиною відключень є дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі.
Нагадаємо, з грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст з Кубані.
Источник: 24tv.ua
Теги: Донбасс, Крым, свет, график
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