"Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса

18.06.2017 15:50

Россия выступает против передачи правительством Хорватии опыта Украине по мирной реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"Обратили внимание на прозвучавшие по итогам хорватско-украинских переговоров на уровне председателей правительств в Загребе заявления о планах активизации деятельности созданной в октябре 2016 года при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, нацеленной на передачу Киеву хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий", якобы применимого к Донецку и Луганску. Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию "внутриукраинского" конфликта", - отметили в МИД.

По словам представителей ведомства, в Загребе пока предпочитают продвигать "доморощенные" параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в механизмах минской Контактной группы.

"Однобоко подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской "партии войны", вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования. Не отказываются от намерений нарастить военно-техническое сотрудничество с Украиной вместо того, чтобы потребовать от Киева раз и навсегда прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона, отказаться от ограничений на свободный доступ населения к информации", - подытожили в министерстве.

Источник: facenews.ua