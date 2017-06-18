Порошенко: Титанічна праця медиків дає шанс на життя нашим воїнам

Професія медичного працівника є найбільш затребуваною, бо медики повертають людям здоров'я, а інколи життя.

На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко у своєму привітанні медичним працівникам з нагоди їх професійного свята, розміщеному у Фейсбуці.

"Знаю, наскільки справа медиків є нелегкою та важкою, але в той же час дуже вдячною та благородною. Ця професія є однією з найбільш важливих та затребуваних, бо у медиків особливий фах – повертати людям здоров’я, а інколи життя", - йдеться у привітанні Глави держави.

Також, як пише прес-служба Глави держави, Порошенко наголосив на необхідності реформування галузі охорони здоров’я, закликавши медичних працівників долучитися до її обговорення і впровадження на місцях.

“Низько вклоняюся всім, хто за покликом серця присвятив себе служінню іншим. Щодня ви рятуєте найдорожче - здоров’я та життя людини. Медичні працівники - це віддані своїй роботі і сильні духом люди, що дарують надію і віру у власні сили”, - йдеться у вітанні.

Порошенко наголосив, що саме безкомпромісна громадянська позиція, мужність і титанічна праця лікарів, медсестер, фельдшерів у складних умовах військових дій “дають шанс на життя нашим воїнам, які постраждали від російської агресії на передовій”.

“У цей день вважаю надзвичайно важливим наголосити на необхідності реформування галузі охорони здоров’я. Переконаний, що кожен із вас розуміє, що зміни потрібні - на своїх місцях ви бачите і недоліки, і неефективність нинішньої системи. Вам належить донести до суспільства розуміння реформи. Сподіваюся на вашу активну зацікавленість в її обговоренні і впровадженні на місцях, адже лише ваші досвід, небайдужість і щире прагнення до змін допоможуть побудувати гармонійну й цілісну систему охорони здоров’я”, - зазначив Президент.

Источник: ukrinform.ua