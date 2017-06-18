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Родичі українських в'язнів Кремля просять віце-президента США вплинути на Путіна
Про це йдеться у зверненні родичів політв'язнів та громадських організацій, переданому Укрінформу.
"Ми звертаємося до вас із проханням підняти питання перед вищим керівництвом Російської Федерації щодо звільнення щонайменше 44-х людей, які за політичними мотивами опинилися за гратами в Росії та окупованому Криму, а також щонайменше 128 людей, які утримуються в полоні на окупованій території Донбасу, що знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Автори звернення нагадали, що вже третій рік борються за звільнення громадян України, які були ув'язнені в РФ за сфабрикованими кримінальними обвинуваченнями. За цей час їх кількість зростає і зараз становить щонайменше 44 людини. Серед них режисер Олег Сенцов, правозахисник Емір-Усеїн Куку, журналіст Укрінформу Роман Сущенко, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та багато інших.
Зазначається, що до заарештованих місяцями може не допускатися український консул. Обраному родиною незалежному адвокату може бути безпідставно відмовлено у доступі до підзахисного. А до самої людини можуть застосовуватися тортури з метою вибиття зізнавальних свідчень у злочинах, які вона не вчиняла. Має місце і примусове поміщення арештованих в Криму без рішення суду до психіатричної лікарні до 28 діб, де у відсутність їх адвокатів продовжуються допити.
"У цьому році окупаційна влада в Криму почала показово арештовувати адвокатів політв’язнів та людей, які носять їм передачі. Це значить, що барометр несвободи на окупованому півострові досяг своєї критичної позначки та вимагає негайної реакції міжнародної спільноти", - зазначається у зверненні.
На території Донбасу, яка перебуває під ефективним контролем РФ, у полоні знаходиться щонайменше 128 людей. За Мінськими домовленостями вони мали бути звільнені ще два роки тому. Ці люди не мають правових механізмів для захисту від незаконних збройних формувань. Часто їх утримують в нелюдських умовах та піддають катуванням незалежно від статті, віку та стану здоров’я. Навіть міжнародні організації не можуть отримати до них доступ.
Більше року за гратами в Донецьку перебуває відомий вчений-релігієзнавець Ігор Козловський. Досі невідомо місцезнаходження зниклого донецького журналіста Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Станіслав Васін. У полоні вже півроку знаходяться 5 дітей, питання про звільнення яких неодноразово піднімалося на переговорах в Мінську.
"США є гарантом Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року, який накладає на країни-підписанти додаткові обов’язки в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії. Ми звертаємо вашу увагу на те, що наші рідні стали прямими жертвами збройної агресії Росії. Єдиний шанс повернути їх додому та зупинити зростання політичних репресій – це посилити міжнародний тиск на Росію, яка демонстративно нехтує принципами міжнародного права", - наголошують автори звернення.
Источник: ukrinform.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, Кремль, заключенные
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