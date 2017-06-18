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Уряд збільшить видатки на освіту
Уряд планує найближчим часом збільшити видатки на освіту. Про це УНН повідомили у прес-центрі віце-премєра В’ячеслава Кириленко.
“Поки що ВНЗ самостійно не можуть впоратись із видатками на комунальні послуги та енергоносії. На цьому перехідному етапі частину треба покривати. Це сотні мільйонів гривень, які ми додатково скеруємо. Про конкретні цифри повідомимо тоді, коли уряд остаточно затвердить зміни до бюджету на 2017 рік”, — сказав В.Кириленко.
Зокрема, цього тижня проведено кілька урядових нарад за участю Міністерства фінансів, освіти і науки та інших відомств. Проект закону передбачає нові підходи до функціонування нової української школи, нові додаткові джерела фінансування та інакший підхід до нарахування зарплат, які будуть отримувати за свою тяжку і відповідальну працю педагоги і всі, хто пов’язаний зі школою.
Як передавав УНН, МОН планує запровадити ЗНО для вступу на магістратуру з “Міжнародного права”.
Теги: Донбасс, образование, расходы, правительство
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