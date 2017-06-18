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В Киеве создали реабилитационный центр для «особых детей» из Донбасса
В Киеве волонтеры создали реабилитационный центр для детей с особыми потребностями, родители которых уехали из неподконтрольной территории Донбасса. Центр пока не заработал на полную мощность, но некоторые занятия с детьми уже проводят, передает «5 канал».
За три года работы волонтеры выяснили необходимость в таком центре, ведь альтернативы такому заведению в Киевской области почти нет.
«Все финансирование в этот реабилитационный центр идет от доноров. Для людей, которые приходят получать эти услуги, все бесплатно. Самостоятельно это –нереально. Психолог – от 250 грн, логопед-дефектолог тоже. Это очень дорого», – говорит руководитель проекта «Социально-педагогический центр 911» Виктория Василевская.
Для детей с тяжелыми заболеваниями – ДЦП, аутизм, паралич и ряд других физических и психических недугов – в волонтерском реабилитационном центре проводятся сеансы групповой арт-терапии. На каждом сеансе детям дают задание. Позже их рисунки планируют выставлять на стендах волонтерского центра.
Волонтеры планируют, что в будущем в центре будут работать массажисты, психологи, терапевты-реабилитологи и другие специалисты для детей с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
На учете в волонтерском центре на улице Фроловской, 911 («Социально-педагогический центр 911») находится более 80 детей-переселенцев с тяжелыми заболеваниями.
Пока реабилитационный центр работает на летней площадке. Полноценное открытие устроят через несколько недель, когда переберутся в помещение, в котором сейчас идет ремонт.
Теги: Донбасс, Киев, дети, реабилитация
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