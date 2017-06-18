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В Україні покращилися споживчі настрої
18.06.2017 19:13
У травні 2017 року в Україні споживчі настрої покращилися: індекс споживчих настроїв становив 58, що на 3,2 показники більше ніж у квітні.
Про це йдеться у дослідженні споживчих настроїв в Україні, яке здійснює GfK Ukraine, пише "Українська правда".
Найбільші зміни відбулись в показнику індексу очікуваного розвитку економіки країни та очікування щодо безробіття. Зокрема, показник індексу очікуваної динаміки безробіття становив 135,7, що менше за показник минулого місяця на 6,7 пунктів.
Знизився й індекс інфляційних очікувань – у травні він становив 181,1, що на 2,8 нижче від квітневого рівня.
Теги: Украина, Донбасс, настроение, потребитель
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