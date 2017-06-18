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Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу
18.06.2017 10:50
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время рабочей поездки общался с жителями прифронтовых населенных пунктов Майорская, Жованка, Бахмутка и Пески. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В прифронтовых поселках люди просят «поставить хотя бы деревянные щиты», чтобы иметь защиту от пуль, которые часто (особенно вечером и ночью) свистят на улицах. Пытался объяснить, что единственный надежный щит от российских пуль, мин и снарядов — перекрыть украино-российскую государственную границу. Это единственная гарантия того, что обстрелы прекратятся, и на нашей земле воцарится мир», — сказал Жебривский.
Источник: farwater.net
Теги: Украина, Донбасс, граница, Жебривский
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