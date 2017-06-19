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26 українців не пустили до Євросоюзу по безвізу
Від початку дії безвізового режиму з минулого тижня режиму до ранку понеділка, 19 червня, на територію держав Європейського Союзу не допустили 26 громадян України, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію оприлюднило представництво Державної прикордонної служби України. За даними прикордонної служби, кордон країн Євросоюзу за цей період перетнули більше 500 тисяч українців. З них більше 100 тисяч осіб використали під час перетину кордону біометричний паспорт, а ще понад 21 тисяча громадян України скористалися можливістю відвідувати європейські країни без віз.
Крім того, представництво Держприкордонслужби повідомило, що 32 % або майже 7 тисяч осіб для безвізових подорожей обрали авіаційне сполучення з країнами ЄС. Решта скористалися послугами залізниці або перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску. При цьому найбільш популярним серед автомобілістів з України виявився кордон з Польщею. Ним скористалися 8,7 тис. українців. Також відомо, що 2,8 тис. українців обрали українсько-угорський кордон.
Теги: Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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