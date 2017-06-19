Декоммунизация: Сколько советских памятников уцелело в Киеве

19.06.2017 18:45

В Киеве до сих пор не демонтировали 10 советских памятников

Как рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, на сегодняшний день в Киеве насчитывается 10 памятников и 18 памятных знаков, которые подлежат демонтажу по закону о декоммунизации.

«По подсчетам Института, по состоянию на 15 июня 2017 года в Киеве остаются демонтированными 10 памятников и 18 памятных знаков», — сказал Вятрович.

В частности, скульптура автора романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, советскому военному деятелю Михаилу Кирпоносу, конная статуя Щорса и скульптурная композиция экипажа бронепоезда «Таращанец». Среди памятных знаков — барельеф «Большевикам 1918″ в Печерском районе (завод Арсенал), барельеф Ленину на ст. м «Театральная», а также памятная доска министру обороны СССР Андрею Гречко.

Как сообщала Politeka, ранее общественные активисты Одессы заставили коммунальщиков снести памятник маршалу Георгию Жукову.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на 44.ua