ЕС готов профинансировать Фонд энергоэффективности Украины с одним условием

19.06.2017 18:25

ЕС выделит средства Фонду энергоэффективности, если украинский парламент на этой неделе примет закон о коммерческом учете жилищно-коммунальных услуг, а также энергоэффективности зданий.

Об этом во время открытия Европейской недели устойчивой энергии сказал заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен, передает Укрінформ.

"Мы предоставляем Украине помощь, чтобы она стала важной европейской страной. В этом контексте аспект энергоэффективности является очень важным - ведь Украина является наиболее энергозатратной страной. Многие ресурсов просто теряется впустую", - сказал Фрелленс.

Он отметил, что энергонезависимость является важной составляющей энергетической безопасности.

"Чем меньше Украина тратит ресурсов, тем меньше их импортирует", - добавил представитель ЕС в Украине.

По его убеждению, одним из важнейших шагов, которые были сделаны в Украине в последнее время является принятие закона о Фонде энергоэффективности.

"ЕС может оказать дополнительную поддержку, в том числе финансирование для этого фонда. Но для этого необходимо принять еще несколько законодательных актов. То, что будет происходить на этой неделе в парламенте, очень важно", - отметил Фрелленс.

Он напомнил, что в повестке дня закон о коммерческом учете ЖКУ и энергоэффективность зданий.

"Эти законы должны быть приняты на этой неделе. Мы ждем этого сигнала от украинского парламента", - добавил Фрелленс.

Напомним, закон о Фонде энергоэффективности было принято 8 июня.

Источник: http://from-ua.com