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ЕС готов профинансировать Фонд энергоэффективности Украины с одним условием
ЕС выделит средства Фонду энергоэффективности, если украинский парламент на этой неделе примет закон о коммерческом учете жилищно-коммунальных услуг, а также энергоэффективности зданий.
Об этом во время открытия Европейской недели устойчивой энергии сказал заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен, передает Укрінформ.
"Мы предоставляем Украине помощь, чтобы она стала важной европейской страной. В этом контексте аспект энергоэффективности является очень важным - ведь Украина является наиболее энергозатратной страной. Многие ресурсов просто теряется впустую", - сказал Фрелленс.
Он отметил, что энергонезависимость является важной составляющей энергетической безопасности.
"Чем меньше Украина тратит ресурсов, тем меньше их импортирует", - добавил представитель ЕС в Украине.
По его убеждению, одним из важнейших шагов, которые были сделаны в Украине в последнее время является принятие закона о Фонде энергоэффективности.
"ЕС может оказать дополнительную поддержку, в том числе финансирование для этого фонда. Но для этого необходимо принять еще несколько законодательных актов. То, что будет происходить на этой неделе в парламенте, очень важно", - отметил Фрелленс.
Он напомнил, что в повестке дня закон о коммерческом учете ЖКУ и энергоэффективность зданий.
"Эти законы должны быть приняты на этой неделе. Мы ждем этого сигнала от украинского парламента", - добавил Фрелленс.
Напомним, закон о Фонде энергоэффективности было принято 8 июня.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз
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