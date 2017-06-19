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«Интер» подтвердил, что в новом сезоне представит проект с Оксаной Марченко
Пресс-служба телеканала «Интер» подтвердила, что в новом сезоне телезрители увидят Оксану Марченко в большом телевизионном проекте, подготовка к которому полным ходом идет на канале.
Прошло совсем немного времени после того, как известная телеведущая сообщила о своем уходе из шоу «Х-фактор». Но долго расстраиваться фанатам Оксаны Марченко не пришлось — теледива сообщила, что готовит новый проект и пообещала раскрыть все его детали, когда продукт будет готов к показу.
«Работаю над новым телевизионным проектом. И он действительно будет новым — как для меня, так и для всего украинского телевидения. Я считаю неправильным выдавать информацию порциями. Знаю, что так обычно делают, интригуя зрителя и держа в тонусе общественность и информационное поле. Я исхожу из других позиций. Расскажу все тогда, когда проект будет готов к показу», — рассказала Оксана Марченко в интервью «КП в Украине».
И вот, планы ведущей подтвердили в пресс-службе телеканала «Интер». В ответ на запрос журналистов на «Интере» сообщили, в новом сезоне на канале зрители увидят Оксану Марченко и ее новый проект.
«Телеканал "Интер" запускает в новом сезоне большой телевизионный проект, ведущая которого – Оксана Марченко. В настоящее время ведется разработка проекта, все детали телеканал обнародует накануне нового телевизионного сезона», — говорится в ответе пресс-службы.
К сожалению, какой именно проект будет вести Оксана, на «Интере» не сообщили. Остается надеяться, что все детали новой работы над проектом зрители узнают от самой Оксаны Марченко, как и обещала ведущая.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, проект, Оксана Марченко, Интер
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