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Эксперт рассказал о неизвестной проблеме Украины
Украинский аналитик Александр Кочетков сообщил о том, по каким нерадостным показателем Украина занимает одно из ведущих мест в мире
Так, по словам Кочеткова, США и другие страны постоянно тычут руководство Украины в интеллектуальное пиратство, включают в разные черные списки, требуют решения проблемы.
«Наше пиратство является второй по болезненности темой для всего мира после нашей же коррупции! Это одно из самых темных пятен на имидже Украины», — сообщил он.
Кочетков считает, что проблема пиратства одна из существенных препятствий для сотрудничества в области передовых технологий.
По его словам, пиратство достигло пика в период президента Януковича, когда интеллектуальной сферой руководил министр образования и науки Дмитрий Табачник.
«Дошло до полного идиотизма, когда таким авторам как Олег Скрипка или Святослав Вакарчук насчитывалось вознаграждение в размере нескольких гривен. Внимательно: не тысяч, даже не сотен, а именно нескольких гривен»,- написал он.
Ранее сообщалось, что киевские правоохранительные органы пресекли деятельность сайта, который занимался «пиратством».
Выяснилось, что пиратский ресурс на протяжении нескольких лет нарушал авторские права известных компаний как Warner Bros и Universal City Studios.
Согласно предварительной оценке, ущерб нанесенный «пиратами» киностудиям, составляет почти пять млн гривен. В ходе обысков, у «пиратов» были изъяты документы, компьютерная техника и еще ряд доказательств преступной деятельности.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, пираты, коррупция, проблема
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