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Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту

19.06.2017 16:45
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Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту

Президент Украины Петр Порошенко сегодня отбыл в Вашингтон, как сообщают информационные агентства Украины, на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн, интригующе выглядит то, что до настоящей минуты ни одно из государственных агентств не сообщает о намерении Трампа встречаться с Порошенко. 

По словам Манна, является ли движение Порошенко намерением заставить Трампа встретиться с собой, как это сделал Климкин, нахально напросившись на встречу или молчание американской стороны – это своего рода предупреждение Украине как опасно ссориться и интриговать против президентов США – пока неясно. Многое определит встреча в аэропорту: пройдет она как официальная с красной ковровой дорожкой или как частный визит в сопровождении одних только журналистов, кто будет встречать украинского президента – глава Госдепа США или одинокий посол Украины – все это покажет какой из возможных вариантов имеет место быть. 

Соломон Манн подчеркивает, в любом случае, не слишком приветливо по отношению к Украине ведут себя как Госдеп США, так и службы Белого Дома. «Надеюсь хоть сенатор МакКейн встретит главу державы, за которую он так страстно борется в Конгрессе», – резюмировал эксперт. 

 

Источник: http://replyua.net 




Теги: США, Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Порошенко
 
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