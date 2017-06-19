Курс доллара: прогноз эксперта об изменениях в ближайшее время

19.06.2017 10:16

Три фактора способствуют укреплению гривны по отношению к доллару: политическая ситуация в США, сезонный фактор и отсутствие главы НБУ. Однако в октябре стоит ожидать небольшого падения гривны, к концу 2017 года курс будет держаться в коридоре 27-29 гривен/доллар.

Такое высказал экс-заместитель председателя НБУ Александр Савченко, пишет 24 канал.

Как рассказал финансовый эксперт, доллар слабеет из-за неуверенной политической ситуации в США, которая связана с возможной отставкой Дональда Трампа. Положительно на курс влияет и сезонный фактор – по словам Савченко, летом падают цены на основные товары потребления, инфляция уменьшается и курс гривны укрепляется. Это, говорит он, происходит почти каждый год и заканчивается в сентябре, а в этом году, очевидно, продлится до октября.

Третий фактор связан с отсутствием руководства НБУ. Нацбанк все время неприятно удивлял участников валютного рынка. Сейчас ситуация статус-кво. Никто не ожидает резких действий от НБУ. Поэтому рынок прогнозирует ситуацию на 2-3 месяца вперед, что положительно влияет на курс гривны. К сожалению, все хорошее заканчивается, и где-то в октябре тенденция к усилению гривны уменьшится. До конца 2017 года гривна девальвирует. Прогноз курса – 27-29 за доллар. Это при условии, если не будет обострения политической и военной ситуации, – отмечает Александр Савченко.

Источник: http://from-ua.com