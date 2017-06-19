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Пенсионная реформа: появилась важная дата
Стало известно, когда будет внесен в Верховную Раду проект пенсионной реформы, разработанный украинским правительством
Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, 19-20 июня.
«Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент (законопроект о пенсионной реформе – ред.)», – сказал Гройсман.
Он отметил, что Национальный совет реформ на своем заседании в пятницу поддержал проект пенсионной реформы. Совет также выдвинул ряд собственных предложений к документу, которые, по словам, Гройсмана, могут быть учтены.
Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о пенсионной реформе в Украине.
Как уже сообщала Politeka, в Кабмине нашли способ избавиться от излишнего числа пенсионеров.
Напомним, если пенсионную реформу поддержат парламентарии, выплаты проиндексируют на 5% в октябре этого года.
Источник: Politeka.
Теги: Донбасс, пенсионная реформа, Верховная Рада, пенсии
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