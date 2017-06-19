Переполох на Полтавщине: в область стянули Нацгвардию

19.06.2017 12:58

Об этом сообщают активисты из Полтавского штаба блокады

Нардеп Семен Семенчко сообщил, что со вчерашнего вчерашнего вечера к нему поступают сообщения из Полтавского штаба блокады. Активисты спрашивают, не блокируется ли в области станция Ромодан.

«Приехал начальник полиции, звонит глава районной администрации все напуганы и кричат ​​что вы с Семенченко перекрываете станцию ​​Ромодан. Посмеялись мы, а на утро история продолжилась. В район стянули Национальную гвардию, полицию, титушек мобилизовали. Знакомые офицеры звонят, блин так что теперь, мы воевать с вами будем? В общем весь район на ушах», — передает у себя в Facebook ситуацию Семенчеко.

Семенченко на этом фоне обратился к командованию Нацгвардии и СБУ. Депутат достаточно крепкими словами возмутился, что украинцы платят налоги не для того, чтобы они создавали позорные фейки.

«Прежде чем переть куда ху#во облако личного состава вы хоть разведку проведите! У вас есть прослушка телефонов, пеленг телефонов, агенты в нашей среде, так хоть обработайте эти данные! А не летите на первый же фейк с вылупленными глазами!», — возмущается Семенченко.

Источник: Politeka