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Почему украинцы не дождутся накопительных пенсий

19.06.2017 11:12
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Почему украинцы не дождутся накопительных пенсий

Стало известно, почему в Украине не появится накопительная система пенсий в ближайшие годы

Как известно, одним из основных законопроектов пенсионной реформы был документ о внедрении накопительной системы пенсий.

Если бы документ приняли, всем украинцам младше 35 лет пришлось бы дополнительно к единому соцвзносу ( 22% от зарплаты) платить в этом году 2%, а в 2022-м – 7%. В то же время, работающие украинцы старше 35 и младше 55 лет могли бы добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

Новая накопительная система должна была работать параллельно с солидарной. Таким образом, будущие пенсионеры смогли бы получать выплаты из двух фондов и получали бы увеличенные пенсии.

Однако, как пояснили в Министерстве социальной политики, согласно действующему законодательству, запустить накопительный фонд смогут только после ликвидации дефицита Пенсионного фонда. Согласно предварительным подсчетам, ликвидация дефицитабюджета Пенсионного фонда произойдет не ранее 2024 года. Тем временем в этом году, дефицит бюджета ПФ предусмотрен на уровне 141 млрд гривен.

Но есть и хорошие новости, в октябре 2017 года могут отменить налог, который платят работающие пенсионеры. В настоящее время, примерно 500 тысяч работающих пенсионеров получают только 85% от пенсии. В случае, если правительство отменит этот «налог», уже осенью эти украинцы получат пенсию на 17% больше.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
 
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