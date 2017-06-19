- В Крыму снова отключат электричество10:20
- Курс доллара: прогноз эксперта об изменениях в ближайшее время10:16
- В Крыму оккупанты терроризируют призывников09:55
- Повышение пенсий: Гройсман надеется на поддержку со стороны нардепов09:43
- Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках09:38
- Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву09:05
- Украинцам приходят платежки за недвижимость: какие штрафы грозят, кому, за что и сколько придется заплатить08:30
- Военторг США: Украине подсказали, как решить вопрос летального оружия07:04
- Ни один военный не пострадал в зоне АТО 18 июня22:10
- Окупований Крим знову залишиться без світла21:50
Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву
Співробітники правоохоронних органів вже встигли допитати нападника, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію в телеефірі каналу «112 Україна» оприлюднив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він розповів, що наразі життю кілера нічного не загрожує, і він в стані співпрацювати зі слідчими та давати свідчення. Відомо, що зловмисник є фігурантом інших справ, зокрема, мова йде про злочини скоєні як на території України, так і за її межами. На даний момент українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами щодо цього питання, аби надалі оприлюднити більше інформації. Шевченко вважає, що в цій справі безумовно є російський слід. Також речник МВС додав, що для власної легенди нападник використовував дані вже померлої людини.
Варто нагадати, що напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву було скоєно 1 червня чоловіком, який раніше домовився з ними про інтерв’ю, заявивши, що він є іноземним журналістом.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, полиция, киллер, добровольцы
- Знаменитая банда Тролля поймана
- С начала АТО полицией Донетчины объявлено в международный розыск свыше 250 преступников
- На дорогах Донетчины пострадали люди
- Организаторов протеста против добычи сланцевого газа объявили террористами
- Аэропорт Лос-Анджелеса оцеплен из-за стрельбы (ФОТО + ВИДЕО)
- В Лиманском районе дочь во время скандала обварила мать кипятком
- Донецкую фильтровальную станцию в этом году обстреливали 11 раз – ОБСЕ22:30
- Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів з початку доби – штаб21:10
- ДОНЕЦЬКА ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ ТА НАСОСНА ПІВДЕННО-ДОНБАСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ПРАЦЮЮТЬ ПОПРИ ОБСТРІЛИ 20:36
- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку18:10
- Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»17:30
- Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони17:10
- Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой16:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Курс доллара: прогноз эксперта об изменениях в ближайшее время10:16
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами10:04
- Гороскоп на неделю с 19 но25 июня10:00
- В Крыму оккупанты терроризируют призывников09:55
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Повышение пенсий: Гройсман надеется на поддержку со стороны нардепов09:43
- Клімкін – Заходу: вчіться на наших помилках09:38
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву09:05
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Сало омолоджує і лікує08:12
- Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!07:58
- Чому виникають "мішки" під очима?07:45
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями