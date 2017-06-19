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Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву

19.06.2017 09:05
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Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву

Співробітники правоохоронних органів вже встигли допитати нападника, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію в телеефірі каналу «112 Україна» оприлюднив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він розповів, що наразі життю кілера нічного не загрожує, і він в стані співпрацювати зі слідчими та давати свідчення. Відомо, що зловмисник є фігурантом інших справ, зокрема, мова йде про злочини скоєні як на території України, так і за її межами. На даний момент українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами щодо цього питання, аби надалі оприлюднити більше інформації. Шевченко вважає, що в цій справі безумовно є російський слід. Також речник МВС додав, що для власної легенди нападник використовував дані вже померлої людини. 

Варто нагадати, що напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву було скоєно 1 червня чоловіком, який раніше домовився з ними про інтерв’ю, заявивши, що він є іноземним журналістом. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, полиция, киллер, добровольцы
 
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