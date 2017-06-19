Повышение квартплаты: кто получит скидку

19.06.2017 10:45

С 1 июля квартплата в Киеве подорожает в два раза

Сейчас жители столицы платят в среднем 2,85 грн/кв. м. Но уже за июль им придется выложить минимум 5,80 грн/кв. м.

При этом, для киевлян, которые будут исправно платить (до 20 числа каждого месяца), полагается скидка в 10%.

Однако, горожан этот «коммунальный пряник» не очень радует.

«Квартплата за «трешку» была чуть более 200 грн, а теперь придется платить более 400 грн. А зимой — еще и за отопление… Общая сумма выйдет около 4 тысяч грн. И субсидии у меня нет… Такая сумма неподъемная. Жить не на что! Где взять деньги? Скидка в 10% — не спасет», — жалуется киевлянка Ольга Каминская.

Эксперты согласны, что тариф бьет многих киевлян по карману, но утверждают, что ситуация безвыходна.

«Пересмотр тарифов за коммунальные услуги нужно было сделать еще несколько лет назад. Впрочем, трети киевлян это повышение не коснется, поскольку они получают субсидии от государства», — говорит аналитик Александр Сергиенко.

Согласно распоряжению КГГА, подорожание коснется 8,4 тыс. жилых домов (всего их 11,4 тыс.). Остальные дома обслуживают коммерческие жэки, ОСМД, ЖСК, которые уже давно подняли тарифы.

Источник: https://politeka.net