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Повышение пенсий: Гройсман надеется на поддержку со стороны нардепов
Кроме того, глава правительства разместил на своей странице видео формулы расчета пенсий
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что депутаты Верховной Рады поддержат повышение пенсий украинцам с 1 октября 2017 года и их ежегодную индексацию с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции.
"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. Нацсовет реформ в эту пятницу поддержал наши предложения и уже на следующей неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.
Премьер-министр надеется на поддержку со стороны народных депутатов на "неотложные шаги, направленные на восстановление справедливости по отношению к нашему старшему поколению".
Кроме того, глава правительства разместил на своей странице видео формулы расчета пенсий.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, повышение, народный депутат, Гройсман, пенсии
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