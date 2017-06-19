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Убийство Воронекова: суд вынес вердикт
Голосеевский райсуд столицы вынес приговор 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области за причастность к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова
По ходатайству прокуратуры города Киева, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в столичной прокуратуре.
Указанное решение Голосеевский райсуд столицы принял на заседании в пятницу, 16 июня 2017 года.
Мужчине инкриминируется п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Отметим, в своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный мужчина также является обвиняемым по другому уголовному производстве, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.
При этом в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству.
Суд, признал доводы прокурора обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток.
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен неизвестным в Киеве на бульваре Шевченко возле гостиницы Premier Palace. Очевидцы сообщают, что всего прозвучало около семи выстрелов.
Вороненков уехал в Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году. Бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Источник: Politeka.
Теги: Украина, Донбасс, суд, убийство
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