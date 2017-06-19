Украинских водителей попробуют прищучить еще одним штрафом

19.06.2017 21:00

В Украине штрафовать за парковку в неположенном месте будут полицейский и инспектора парковок. Такой законопроект приняла Верховная Рада в первом чтении.

Нарушителей правил парковки и ее оплаты будут наказывать заочно, пишет Сегодня.

Как будут штрафовать

В Украине нельзя оштрафовать водителя, который припарковал автомобиль в неположенном месте, без его ведома. По этой причине по всей стране в 2015-м оштрафовали только 257 человек. Хотя украинские водители повсеместно оставляют свои машины на тротуарах или на одной из полос проезжей части.

По законопроекту №6354 полицейскому достаточно будет сфотографировать машину нарушителя и оставить уведомление о штрафе на лобовом стекле. Кроме полиции штрафовать смогут и инспекторы парковки. В проекте закона поясняется, чтобы выписать штраф достаточно будет сфотографировать автомобиль с двух ракурсов, на фото должны отображаться время и GPS-данные места. После инспектор по парковку делает запрос в Единственный госреестр транспортных средств о собственнике авто и вносит его данные постановление об административном правонарушении. В сообщении для водителя будут причины штрафа и ссылка на сайт. На этом сайте будет подробная информация о нарушении и порядке оплаты штрафа. Стоит отметить, что авторы законопроекта предлагают ввести скидку в 50%, если водитель заплатит штраф в течении 10 дней. Если не заплатит за 10 дней, тогда сообщение пришлют на домашний адрес. Если водитель будет игнорировать штраф 30 дней - сумма удвоится.

"Законопроект о парковочной реформе № 5364 решит несколько ключевых проблем в этой сфере. Во-первых, он позволит наказывать недобросовестных водителей, которые нарушают правила парковки. Действующая процедура привлечения к ответственности за "парковочные" нарушения - несостоятельна. Во-вторых, он позволит автоматизировать администрирование штрафов, сделав бессмысленным контакт водителя с инспектором - компьютер нельзя подкупить, с электронной системой невозможно договориться. В-третьих, сам механизм привлечения к ответственности нарушителей основан на данных фото и видеофиксации специального устройства - определять, имело место нарушение или нет, будет не человек, а электронное устройство. Это существенно уменьшает коррупционные риски в процессе", - комментирует законопроект Михаил Серебряков, эксперт группы Реанимационного пакета реформ для Киева.

Также в законопроекте депутаты указали, когда собственника автомобиля не могут оштрафовать: если номерные знаки или сама машина украдены. Если автомобилем управлял другой человек, владелец авто должен это доказать. Тогда штраф заплатит фактический водитель.

К тому же, если автомобиль будет мешать проезду - инспектор может эвакуировать авто на спецплощадку. Водителя об этом известят по электронной почте или смс. Вернут машину только после уплаты штрафа и стоимости эвакуации автомобиля.

Где парковаться водителям

"В Киеве знак "остановка запрещена" висит везде по делу и без дела. И практически всегда под ним припаркованы автомобили. Но это не значит, что у нас водители плохие и некультурные. На самом деле они оказались в таких условиях", - считает Дмитрий Беспалов, член Совета по урбанистике при Киевской мэрии и преподаватель Киевского университета строительства и архитектуры.

По данным "Киевтранспарксерка", в Киеве около 24 тысяч парковочных мест. При этом по столице ежедневно ездит 600 тыс. автомобилей, отмечает эксперт. Получается, что 96% автомобилистов рискуют быть оштрафованы. По словам Дмитрия Беспалова, для начала в городах стоит провести инвентаризацию парковочных мест и пересмотреть запрещенные для остановки места.

Михаил Серебряков отмечает, что несмотря на перегруженность городских дорог, многие платные парковки пустуют. Принятие законопроекта, в конечном счете, побудит водителей парковаться правильно либо оставлять автомобили подальше от центров городов, пересаживаясь на общественный транспорт, разгружая, таким образом, дороги от пробок.

"Таким образом, законопроект № 5364 запускает нормализацию парковочной сферы. Надеемся, он будет поддержан депутатами как можно скорее и в "неиспорченном" виде. Иначе крупные города продолжат задыхаться в пробках", - уверен эксперт.

"Получилась двоякая ситуация. С одной стороны, это классно - до этого времени полиция не могла оштрафовать неправильно припаркованный автомобиль без его владельца. Этот законопроект - кнут. Но прежде чем его применять, нужно хотя бы внятно объяснить правила игры, провести инвентаризацию паркомест и спроса", - добавляет Дмитрий Беспалов.

Если соотношение спроса и предложения на парковки будет катастрофическим, тогда нужно будет искать способы дестимуляции пользования автомобилями. Это может быть удобная система общественного транспорта. Но проблему с парковочными местами нужно решать в комплексе с транспортной системой города.

К примеру, если снизить пропускную способность автомобилей в центре Киева до тысячи автомобилей, то еще 19 тысячам придется пересесть на метро. Поскольку пересадочные станции метрополитена и сейчас переполнены, то такое решение станет трагическим, уверен Дмитрий Беспалов.

"Чтобы решить проблему парковочных мест, для начала их нужно инвентаризировать, разбираться, почему в том или ином месте установлен знак запрета парковки. И создать карту парковок. Это первый шаг. Второй шаг - объяснить водителям почему так происходит. Водители поймут, почему им нужно ужаться, но им нужно приводить аргументы. Иначе этот закон просто не будет работать или он будет дискредитирован и вызовет социальные протесты", - отмечает эксперт.

Однако Михаил Серебряков считает, что законопроект запустит процесс расширение существующих парковок и строительства новых. К тому же фактически в том же Киеве парковочных мест больше, чем числится официально. Так, сейчас некоторые водители из-за отсутствия ответственности не платят за парковку. Из-за этого в городе меньше инвестиций, а из-за этого меньше хороших парковок.

Источник: http://from-ua.com