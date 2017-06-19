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В Крыму оккупанты терроризируют призывников
В аннексированном Россией Крыму военкомат требует от призывников письменного отречения от веры и переходе в другую
Подробности сообщает сайт «Свидетелей Иеговы в России».
Организация отмечает, что 9 июня верующий, в очередной раз посещая местный военный комиссариат, получил предложение пройти альтернативную гражданскую службу (АГС). Он дал согласие, однако на это ему ответили, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов.
В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат «для предоставления документов о перемене веры». Мужчине не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы, но добавили, что в случае отказа он пойдет под суд.
Напомним, в апреле Верховный суд России признал организацию экстремистcкой и запретил ее деятельность. С тех пор правозащитник не раз сообщали о случаях нападений или преследований «Свидетелей Иегова». К примеру, в одном из поселков Коми, где проживают около 50 последователей «Свидетелей», неизвестные подожгли дом, где проходили богослужения. А в Ижевске мужчина, проникший в помещение, где проводились богослужения, через разбитое окно, разрушил мебель, аудио- и видеооборудование, вырвал металлические электрощиты, привел в действие огнетушители.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Крым, терроризм
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