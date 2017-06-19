В Крыму снова отключат электричество

19.06.2017 10:20

В июле, в разгар туристического сезона, в большинстве населенных пунктов Крыма планируется очередное отключение электроснабжения. Как информирует replyua.net со ссылкой на Эспрессо, электричество будут отключать почти во всех районах полуострова, и эту информацию вчера обнародовала компания «Крымэнерго», разместившая график отключений.



«График временного отключения электрической энергии разработан на основании требований российского законодательства в соответствии с правилами полного или частичного ограничения потребления электрической энергии», говорится в сообщении «Крымэнерго» на официальном сайте компании. Также в «Крымэнерго» заявили о том, что возник очередной дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, что и привело к решению ввести новый график отключений практически по всем районам.



Нужно при этом отметить, что третья ветка энергомоста была запущена уже давно, но, несмотря на это, веерные отключения на полуострове продолжаются, хотя власти неоднократно заявляли о том, что после запуска этой ветки никаких проблем с подачей электроэнергии больше не возникнет.