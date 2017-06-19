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В Украине увеличиваются запасы антрацита и газа
Игорь Насалик, министр угольной промышленности и энергетики, заявил о том, что украинская энергосистема перешла в штатный режим работы, и население в полной мере обеспечено всеми необходимыми энергоресурсами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало во время селекторного совещания в понедельник, 19 июня. «В большинстве узлов у нас есть профицит, что позволяет сегодня не только обеспечивать внутренние потребности, но и выйти на экспорт электроэнергии», заявил Насалик. По его словам, запасы угля в Украине сейчас приблизились к 2,7 миллионам тонн, и из них 0,66 миллионов тонн – это антрацит. Насалик подчеркнул, что годом ранее запасов угля антрацитовой группы было намного меньше.
«Что касается газа, сегодня в хранилищах находится 10,8 миллиардов кубометров, что предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года. Но на сегодня "Нафтогаз" не подал свой план заполнения подземных хранилищ газа (ПСГ)», добавил министр энергетики.
Теги: Донбасс, газ, уголь, запас
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