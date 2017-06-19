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В Украине запретят еще несколько сайтов

19.06.2017 18:15
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В Украине запретят еще несколько сайтов

Министерство информполитики в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности

Об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець.

«Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине», — отметил он.

По словам Стеця, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса.

«На сайте министерства вы увидите этот список через несколько часов», — добавил министр.

Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому введено в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.

Источник:  https://politeka.net с ссылкой на «Украинская правда»



Теги: Украина, Донбасс, запрет, сайт
 
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