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В Украине запретят еще несколько сайтов
19.06.2017 18:15
Министерство информполитики в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности
Об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець.
«Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине», — отметил он.
По словам Стеця, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса.
«На сайте министерства вы увидите этот список через несколько часов», — добавил министр.
Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому введено в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Украинская правда»
Теги: Украина, Донбасс, запрет, сайт
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