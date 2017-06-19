В Украине запретят еще несколько сайтов

19.06.2017 18:15

Министерство информполитики в течение понедельника опубликует список сайтов, которые рекомендует запретить из-за угрозы безопасности

Об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець.

«Мы предложили свой перечень сайтов, доступ к которым нужно запретить в Украине», — отметил он.

По словам Стеця, там не было ни ВКонтакте, ни Яндекса.

«На сайте министерства вы увидите этот список через несколько часов», — добавил министр.

Напомним, что 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому введено в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против российских компаний, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Украинская правда»