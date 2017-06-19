Ваучеры на еду и лекарства для переселенцев на Харьковщине

19.06.2017 19:45

В Харькове открылся пункт выдачи гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщала пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

Пункт открыли в рамках совместного проекта Общества Красного Креста Украины и Немецкого Красного Креста «Замороженный конфликт: поддержка внутренне перемещенных лиц в Харьковской области», который осуществляет Харьковская областная организация Общества при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Данный проект направлен на поддержку более 5 тыс. ВПЛ в Харьковской области путем выдачи ежемесячных ваучеров на продукты питания (600 грн) и медикаменты (300 грн) в течение 28 месяцев.

Категории получателей среди ВПЛ по проекту:

матери-одиночки/вдовы (вдовцы);

многодетные семьи (минимум 3 и более детей до 18 лет);

семьи с детьми до 4 лет;

беременные;

семьи с детьми-инвалидами;

семьи, воспитывающие приемных детей и детей-сирот;

люди с I,II,III группой инвалидности;

пенсионеры старше 65 лет.

По всем вопросам можно обращаться по тел. +38 (050) 742 85 97 (ежедневно, кроме выходных с 10:30 до 17:00).

Источник: http://dnews.dn.ua