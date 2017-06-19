- В Украине запретят еще несколько сайтов18:15
- КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА СТАЛИ ДЛИННЕЕ17:43
- У Катериновки боевики нанесли несколько ударов из миномётов и ствольной артиллерии по нашим передовым позициям, - ИС17:30
- Встреча министров обороны Украины и Турции: первые подробности17:14
- Из-за «Правительственного курьера» украинцы потеряли 1,44 миллиона16:55
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту16:45
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса16:32
- Кравчук объяснил, почему "минский формат" не вернет Донбасс Украине15:53
- Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине15:40
- В Украине увеличиваются запасы антрацита и газа15:12
Встреча министров обороны Украины и Турции: первые подробности
Министры обороны Украины и Турции обсудили направления углубления сотрудничества
Подробности сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Генерал армии Украины Степан Полторак встретился с Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишиком, будучи с рабочим визитом во Франции.
Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития военно-технического сотрудничества и организации совместных проектов между военно-промышленными комплексами Украины и Турции.
«Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить нашу страну и принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины», — обратился министр обороны Украины.
Кроме того, Полторак поблагодарил Турции за помощь по реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил и их семей. Отметим, уже 315 человек прошло реабилитацию в Анталии.
Со своей стороны Фикри Ишик подчеркнул, что независимо от состояния турецко-российских отношений, Турция осуждает аннексию Крыма и поддерживает позицию Украины относительно территориальной целостности.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Турция, встреча
- КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА СТАЛИ ДЛИННЕЕ17:43
- У Катериновки боевики нанесли несколько ударов из миномётов и ствольной артиллерии по нашим передовым позициям, - ИС17:30
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса16:32
- Кравчук объяснил, почему "минский формат" не вернет Донбасс Украине15:53
- Неизвестные диверсанты пытались взорвать подстанцию на Донетчине15:40
- Александровке сегодня планируют дать воду, Авдеевка все еще без газа, - ГСЧС14:55
- У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС13:30
- Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон12:35
- Безвиз в ОРДЛО: названа сумма взятки за украинский загранпаспорт11:40
- Под Мариуполем перевернулся военный водовоз.Трое пострадавших11:30
- В Украине запретят еще несколько сайтов18:15
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА СТАЛИ ДЛИННЕЕ17:43
- У Катериновки боевики нанесли несколько ударов из миномётов и ствольной артиллерии по нашим передовым позициям, - ИС17:30
- Встреча министров обороны Украины и Турции: первые подробности17:14
- Из-за «Правительственного курьера» украинцы потеряли 1,44 миллиона16:55
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту16:45
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса16:32
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- Кравчук объяснил, почему "минский формат" не вернет Донбасс Украине15:53
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ СУШИТЬ В ДОМА ПОСТИРАННЫЕ ВЕЩИ10:53
- Почему кофе обязательно надо запивать водой10:12
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!09:51
- Самые несчастливые предметы в вашем доме09:18
- Сало омолоджує і лікує08:12
- Скоро день солнцестояния — один из самых магических дней в году!07:58
- Чому виникають "мішки" під очима?07:45
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Путина могут убрать быстро: названы имена сменщиков
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину