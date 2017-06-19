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ЗМІ став відомий план реінтеграції Донбасу
Планом реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, який розробляється в Адміністрації президента Петра Порошенка, передбачається припинення антитерористичної операції в регіоні і введення замість неї воєнного стану. Як передає replyua.net, про це повідомляє російське видання «Коммерсант» з посиланням на джерела у Верховній Раді.
«Документ може надійти на розгляд парламенту вже на цьому тижні, коли Порошенко буде перебувати з візитом в США», - розповіли співрозмовники видання. Як говориться в повідомленні, військовий стан означатиме перехід управління територіями від СБУ до армії, що «дозволить більш оперативно і ефективно здійснювати оборонні та евакуаційні роботи, якщо виникне така необхідність», розповів близький до АП джерело.
Відзначається, що під дію положення можуть потрапити Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ, Авдіївка та Мар'їнка. Крім цього пропонується ввести ряд «пільг і послаблень» для деяких контрольованих Україною районів Донецької та Луганської областей і спрощення порядку отримання жителями ОРДЛО пенсій. Автори плану також хочуть збільшити з 50 до 180 кілограмів максимально допустиму вагу вантажів, які перевозяться через лінію розмежування.
Теги: Украина, Донбасс, война, оккупация, АТО
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