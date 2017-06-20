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На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии
20.06.2017 12:20
Полковника могли взять в плен сепаратисты, считают в Нацгвардии. В результате боевого столкновения во время выполнения боевого задания в зоне АТО пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. Об этом сообщает korrespondent.net с ссылкой пресс-службу Нацгвардии.
По неподтвержденным данным офицер удерживается в ЛНР.
"Попытки решить вопросы обмена и передачи полковника Бойко на сегодня не привели к положительным результатам", - говорится в сообщении.
Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мероприятиям по поиску подключены представители общественных организаций.
Теги: Донбасс, Луганская область, полковник, нацгвардия
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