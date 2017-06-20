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Не смог найти фашистов: ученый из России взорвал сеть рассказом о впечатлениях от Киева

20.06.2017 07:14
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Не смог найти фашистов: ученый из России взорвал сеть рассказом о впечатлениях от Киева

Пользователей социальных сетей впечатлило мнение российского ученого-физика и блогера Валентина Гаденоффа, живущего в Швеции, об Украине, которую он посетил впервые.
Пост россиянина набрал более двух тысяч четырехсот лайков, а также почти сто пятьдесять комментариев. Большинство комментаторов, как из России, так и из Украины, выражали согласие со словами Гаденоффа об Украине и благодарили его за теплые и правдивые слова. Блогер пишет о том, что половина Киева говорит по-русски, и невозможно понять, как этих людей можно называть фашистами. «Украина уходит в будущее», - пишет журналист, призывая Россию открыть глаза на реальность.

Источник Апостроф.



Теги: Донбасс, Киев, ученый, фашисты
 
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