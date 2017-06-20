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Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской диаспорой, говорится на официальном сайте главы государства, передает "Вести".
"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость (...) Никогда не было такого мощного визита", - сказал Порошенко.
В рамках визита также планируется встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.
По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, то, что встреча двух президентов пройдет не тет-а-тет, а в присутствии свидетелей, не случайно. Эксперт считает, что таким образом Трамп хочет подстраховаться. Кроме того, отсутствие личной встречи, полагает Корнейчук, - это признак разговора "ни о чем".
"Трамп получил эстетическое удовольствие, публично "опустив" Порошенко и отказавшись встречаться с ним "один на один". Судя по графику Трампа, Порошенко и вице-президент США Пенс только заглянут на встречу Трампа с советником по нацбезопасности Макмастером. Встреча в присутствии двух свидетелей - это плохой знак для Порошенко. Во-первых, это значит, что Трамп не доверяет Порошенко. И ему нужны свидетели, которые опровергнут, если Порошенко начнет нести какую-то отсебятину после встречи. Во-вторых, отсутствие личной беседы - это признак разговора ни о чем. То есть разговор будет только общими фразами. И Порошенко не сможет бить челом перед Трампом. И презентовать свои законы-имитацию выполнения "Минска", - пишет Корнейчук в своем фейсбуке.
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Порошенко, Минские договоренности
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