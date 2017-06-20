США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО

20.06.2017 19:15

Президент подчеркнул необходимость требовать от РФ выполнения договоренностей. Соединенные Штаты Америки остаются верны концепции урегулирования конфликта на Донбассе путем имплементации минских договоренностей. Об этом на брифинге по итогам встречи с Дональдом Трампом, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко.

Президент напомнил, что сегодня исполняется ровно три года с момента объявления первого режима прекращения огня на Донбассе и оглашения им мирного плана, который, по словам главы государства, стал основой минских договоренностей.

"Было отмечено, что США поддержат, остаются верными минским договоренностям, и уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей, пакет безопасности, где должен быть прекращен огонь, отведены российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен доступ СММ ОБСЕ ко всей территории включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу", - рассказал Порошенко.

Также он назвал встречу с Трампом детальной и полноценной.