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Стало известно расписание поезда Мариуполь-Харьков
20.06.2017 15:21
С 6 июля начнет курсировать поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков, который заменит беспересадочные вагоны № 84 / 796-795 / 83 Мариуполь - Харьков после 5 июля. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".
Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков будет отправляться из Мариуполя с 6 июля 2017 года через день по четным датам в 20:08.
Прибывать в Харьков он будет на следующее утро в 9:03.
Поезд будет следовать через Волноваху, Камыш-Зарю, Федоровку.
Из Харькова поезд будет отправляться с 7 июля через день по нечетным датам в 20:13, прибытие в Мариуполь на следующее утро в 8:49.
Поезд будет состоять из 16 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.
Теги: Донбасс, Харьков, Мариуполь, поезд, Укрзализниця, расписание
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