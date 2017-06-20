Стало известно расписание поезда Мариуполь-Харьков

20.06.2017 15:21

С 6 июля начнет курсировать поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков, который заменит беспересадочные вагоны № 84 / 796-795 / 83 Мариуполь - Харьков после 5 июля. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков будет отправляться из Мариуполя с 6 июля 2017 года через день по четным датам в 20:08.

Прибывать в Харьков он будет на следующее утро в 9:03.

Поезд будет следовать через Волноваху, Камыш-Зарю, Федоровку.

Из Харькова поезд будет отправляться с 7 июля через день по нечетным датам в 20:13, прибытие в Мариуполь на следующее утро в 8:49.

Поезд будет состоять из 16 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.