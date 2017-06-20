В Хмельницком на детей бойца АТО напали из-за украинской музыки: в сети возмущены

20.06.2017 22:10

В Хмельницком супружеская пара напала на детей бойца АТО, которые пели украинские народные песни на местном рынке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виктор Бурлык.

"За украинскую музыку напали на детей. И это не в Донецке, а в Хмельницком! Двое девятилетних музыкантов радовали своей музыкой хмельниччан на местном рынке. Репертуар - украинские народные песни", - отметил он.

По словам Бурлыка, отец детей воевал на Донбассе, где и получил ранения.

Активист уточнил, что к ребятам подошел человек, который, нецензурно выражаясь, приказал детям уходить, потому что "за*баллы хохляцкой музыкой".

"Вместе с ним была его неадекватная жена, которая облила колонку водой, после чего та задымилась, и швырнула бутылку в детей. Эту парочку оскорбило то, что дети играли недалеко от их окон, а они не переносят" хохляцкую "музыку", - рассказал Бурлык.

Он добавил, что после словесной перепалки, мужчина пытался также напасть на отца детей, но прохожие вмешались.

"Надо еще заявление написать, чтобы компенсировала испорченное имущество и моральные травмы детей. "Вата" больше жизни и "совка" любит только деньги. Поэтому наказывать лучше рублем", "Мне очень жаль, но то, что Хмельницкий стал более сепарским, подтверждает еще один факт", "Хмельницкий. Сколько наших с войны не вернулось, сколько ранеными вернулись ... а у нас в городе столько "ваты", - пишут в интернете.

Источник apostrophe.ua