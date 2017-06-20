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В Киевской обл. 78-летний дед убил паяльником невестку

20.06.2017 15:40
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В Киевской обл. 78-летний дед убил паяльником невестку

В с. Бурты Киевской обл. пьяный 78-летний мужчина разбил голову невестке паяльником для сварки автомобильных радиаторов. Об этом сообщается на сайте полиции Киевской обл.

Женщина от телесных повреждений сразу же умерла.

По словам полиции, мужчина приревновал невестку к сыну. Полицейские задержали окровавленного мужчину "на горячем", в доме обнаружили бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти. 78-летний дед оказал сопротивление сотрудникам полиции, а уже во время допроса признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.



Теги: Донбасс, убийство, полиция, смерть, ревность, Киевская область, уголовное дело
 
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