Вадим Рабинович: «Нас пытаются втравить в то, чем Украина никогда не была»

20.06.2017 17:20

Народный депутат, глава подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» прокомментировал идею относительно легализации проституции в Украине.

«Во-первых, безусловно, позиция начальника полиции (глава Нацполиции Андрей Крищенко) не хорошая, не европейская позиция. Вот нормальный сегодня украинский полицейский должен участвовать в маршах по улицам, поддерживать проституцию. Почему нет? В Европе можно, у нас нельзя. Я думаю, что мы с вами отстаем в развитии. Действительно, у нас еще недостаточно пропагандируется вот эта вся ересь, которую нам начали вбивать в голову и говорить, что это Европа. Сегодня происходит какой-то переворот в мозгах: нас пытаются втравить в то, чем никогда Украина не была»,-рассуждает парламентарий.

По мнению депутата, подобные вопросы сложно обсуждать в стране, как говорит политик, «где все сводится к карману». «Видно, кто-то захотел заработать на проституции, посмотрел, что не охвачен этот участочек, а чего нам не сделать? Поэтому прежде чем городить огород, который вы городите почти два с половиной года, не думаете, что творите. Я считаю, что просто надо прекратить принимать дебильные решения и бежать в какую-то неизвестную даль под названием „Европа“, не понимая, что там есть», - возмущается народный депутат.

«Европа - это в первую очередь социальный стандарт. Вот чем она номер один для меня. Европа, которую я видел четыре дня назад, - это деревня, которая живет. Я не знаю, люди, как объяснить, но Запад отличается от наших деревень. Киев такой же, как Лондон, Париж, они большие монстрообразные города. Но там Европа в деревне».

По словам Рабиновича, нужно стремиться соответствовать Европе по уровню жизни. «Вот к этому надо стремиться, а не к тому, чтобы проституцию сюда перетащить или гей-парады. Это уже, извините меня, не Европа, это те части Европы, которые пытаются представить как европейские, - заявляет лидер партии «За життя».

Источник fakty.ua