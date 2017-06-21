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Чиновники "Укрзализныци" причинили государству убытки на 10 млн долл. в пользу российских компаний, - ГПУ
От российских холдингов действовали так называемые "смотрящие", которые оказывали влияние на принятие решений руководством ПАО "Укрзализныця".
Чиновники ПАО "Укрзализныця" нанесли государству убытки в размере 10 млн долл., совершив необоснованный пересмотр тарифов в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний. Об этом сообщила 112.ua с ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"Генеральной прокуратурой Украины при оперативном сопровождении Главного управления СБ Украины осуществляется досудебное расследование по факту противоправных действий должностных лиц ПАО "Укрзализныця", которые в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний безосновательно осуществили пересмотр тарифных условий, значительно занизив их, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн долл.", - говорится в сообщении.
Таким образом, чиновники обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В связи с этим 20 июня 2017 года следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Главного управления СБ Украины проведены обыски по местам работы и жительства причастных к противоправной деятельности человек.
"Полученные в ходе досудебного расследования и во время проведения обысков данные свидетельствуют о влиянии со стороны отдельных лиц, так называемых "надзирателей", на принятие решений руководством ПАО "Укрзализныця", что приводило к нанесению ущерба интересам государства, фактам содействия в получении сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами и проведения отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени ПАО "Укрзализныця" на территории Российской Федерации", - отметили в Генеральной прокуратуре.
Продолжаются дальнейшие следственные действия.
Теги: Россия, Донбасс, Укрзализниця, убытки, СБУ, Генеральная прокуратура, чиновники
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