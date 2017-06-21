Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной

21.06.2017 17:25

В качестве урегулирования конфликта на Донбассе рассматривается вариант, согласно которому Украина может отказаться от Крыма в обмен на отказ России от притязаний на Луганскую и Донецкую области. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил журналист Дмитрий Гордон во время обсуждения вероятных способов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

"Американцы давно хотят уже разрешить этот вопрос. Насколько я знаю из своих источников, план рассматривается один, главный: Крым остается за Россией, Донбасс остается за Украиной. Украина берет на себя обязательство не вступать в НАТО.

Под эгидой американцев и немцев для Украины выделяются огромные деньги в рамках своеобразного "плана Маршалла" и огромное количество западных бизнесменов заводят сюда деньги и идут потоками инвестиции", – отметил он, комментируя высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован и вне рамок минского формата .

Гордон, ссылаясь на источники, добавил, что Украине придется выбирать между потерей Крыма, возвращением Донбасса, внеблоковым статусом Украины и "огромными деньгами для страны".