КАК ПРОШЛА ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗ ВИЗ С ЕС

21.06.2017 13:00

Чуть больше недели назад был официально введен безвизовый режим для украинцев. Массовых проблем с пересечением границы не наблюдается, биометрические паспорта получают многие, визовые отделы в турфирмах начинают сокращать. Так как украинцы теперь пересекают границы?

Туристы говорят, что серьезных проблем не возникает. Предъявлять наличные никто не просит. Но вот итальянские пограничники могут поинтересоваться, сколько наличных вы везете с собой.

Хотя во Всеукраинской ассоциации туроператоров говорят, что уже было несколько случаев отказа пропустить людей через границу. Это возникало в тех случаях, когда люди не могли подтвердить свою финансовую состоятельность, или же при проезде родителей с детьми, когда у детей не оказывалось биометрических паспортов.

Всего за первые дни безвиза в пересечении границы отказали более десятка гражданам Украины. Это были те, кто не смог подтвердить свое финансовое состояние, пребывали на территории стран ЕС больше положенного срока или у них не было обратных билетов. Показательно, что 6 из 9 не пропустили на польской границе, а именно туда сейчас едет большинство украинцев.

Привилегиями безвизового режима на данный момент уже воспользовались более 6 тысяч украинцев.