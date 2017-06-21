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Одноклассники нашли способ обхода блокировки

21.06.2017 16:10
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Одноклассники нашли способ обхода блокировки

Мобильное приложение обходит блокировку провайдеров. Запрещенная соцсеть Одноклассники придумала, как обойти запрет на блокировку в Украине. Разработчики обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу соцсети.

"Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украицы благодаря последнему обновлению приложений снова могут заходить в Одноклассники и пользоваться всеми сервисами социальной сети.
"Установите приложение ОК на свой смартфон, либо обновите приложение до последней версии в том случае, если оно у вас уже установлено", - рассказали в Одноклассниках.

Сообщается, что последнюю версию приложения можно скачать в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.

Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО по блокированию сайтов.



Теги: Украина, Донбасс, Одноклассники.ру, смартфон, провайдер, сайт, блокирование
 
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